В Кремле назвали предполагаемую дату пика эпидемии коронавируса в России

Москва, 22 апреля. Пик распространения нового коронавируса в России, по мнению отечественных специалистов, наступит в середине мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения РФ», — добавил он в интервью американской телекомпании CNBC.

Песков подчеркнул, что пандемия COVID-19 является большой угрозой для всех стран мира. Причем вирус угрожает не только жизням и здоровью людей, но также может спровоцировать «серьезный мировой экономический кризис, что станет дополнительным вызовом» для государств.

Напомним, в России по последним данным зарегистрировано 57 999 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4 420 человек выздоровело, 513 пациента умерли.