Кашель выдал скрывшую от врачей коронавирус роженицу в Рыбинске

Рыбинск, 22 апреля. Беременная жительница Рыбинска скрыла от принимавших роды врачей, что заражена коронавирусом. Медики заподозрили инфекцию по кашлю, об этом сообщил областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, женщину доставили в городскую больницу №1 на скорой. Роды прошли успешно, однако после медики заметили, что женщина сильно кашляет.

Позже выяснилось, что ранее женщина уже обращалась к врачам из-за высокой температуры. Тест на коронавирус показал положительный результат. Однако женщина не предупредила об этом бригаду скорой помощи и врачей.

Семерых контактировавших с ней медиков отправили на самоизоляцию, с пациентами заболевавшая коронавирусом не находилась. Женщину и ребенка отправили в специализированное медучреждение.

По данным на 22 апреля, в России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели. За последние сутки в РФ выявлено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов рассказал, что дети могут оставаться источником коронавируса дольше взрослых и заражать окружающих. По словам профессора, наиболее уязвимы перед коронавирусом дети от 6–7 лет. Но и у них заболевание протекает легче, чем у взрослых.