Успенская опровергла слухи об операции по увеличению груди до восьмого размера

Москва, 22 апреля. Российская певица Любовь Успенская назвала ложными сообщения об операции по увеличению груди до восьмого размера. Слухи об этом стали распространяться после публикации одного из клипов артистки.

Исполнительница пояснила, что промелькнувшая на кадрах внушительная грудь принадлежит отнюдь не ей.

«Грудь восьмого размера в этом клипе не моя. Брали дублершу. Так что информация о том, что я сделала себе такую грудь — вранье», — заявила Успенская.

По словам певицы, она особо никак не беспокоится о своей фигуре, а свободное время уделяет занятиям музыке и вокальным тренировкам.

«В фигуру, кстати, я тоже особо не вкладываю — не изнуряю себя тренировками в спортзале», — поделилась исполнительница.

Она подчеркнула, что никогда не обращала внимания на подобные суждения, а в противном случае никогда бы не добилась успеха на сцене.

Ранее предположения о пластике груди опровергла певица Ольга Бузова. Исполнительница призналась в хирургическом вмешательстве, только на ноге. Она решила избавиться от выпирающей косточки на ступне не только из-за эстетических соображений, но и потому, что это создавало для нее дискомфорт и даже доставляло физическую боль. В итоге косточку спилили медики, передает Утро.ру.