Леонид Ошарин, замминистра культуры Москвы, найден мертвым в Крыму. События дня. ФАН-ТВ

Эксперты из Алмазова описали течение заболеваний от COVID-19 Коронавирус — это не всегда температура. Специалисты из Петербурга сделали серьезный шаг в борьбе с пандемией: составили комплексное описание протекания заболеваний, вызванных новой инфекцией. В исследовании участвовала группа экспертов под руководством директора центра Алмазова Евгения Шляхто. Медики обратили внимание на то, что о появлении коронавирусной инфекции в организме могут свидетельствовать боли в мышцах, тошнота, диарея, головная боль, спутанность сознания и даже выделение крови при кашле и першении. При легком течении заболевания температура не превышает 38,5 градуса, может присутствовать слабость, боль в горле или кашель. При среднетяжелом случае температура поднимается выше, наблюдаются изменения в частоте дыхательных движений — более 22 в минуту. При физических нагрузках появляется сильная отдышка. Кроме прочего падает насыщенность крови кислородом, но это возможно определить только в лабораторных условиях.

Пропавший в Крыму чиновник из Москвы найден мертвый Пропавший в конце марта московский чиновник найден мертвым в Крыму. Речь про заместителя главы столичного департамента культуры Леонида Ошарина. Впрочем, Следственный комитет пока не подтвердил личность, но сомнения минимальные. Житель Москвы, 1973 года рождения, в Ялту приехал из Краснодарского края на такси. В курортном городке арендовал квартиру. Точно так же обрывается описание пропажи чиновника. Последний раз Ошарина в Ялте видели 30 марта, с тех пор он не выходил на связь даже с семьей. Тело погибшего обнаружили в ванной, с резанными ранами на руках. Вероятность насильственной, криминальной смерти оперативники практически исключают. Со дня получения ран прошло не менее десяти дней. Остальные детали будут известны после серии экспертиз. «В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Ялте Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с органами МВД устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, события, ей предшествующие, маршрут передвижения и контакты. Назначены соответствующие экспертизы для установления точной причины смерти», — уточнил Следственный комитет России.