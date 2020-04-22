ПНС Ливии планирует арестовать «сторонников ЛНА» в Сурмане

Сурман, 22 апреля. Источники в социальных сетях сообщают, что у бандформирований в Триполи, подчиняющихся главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу, есть «новый список сторонников ЛНА» для ареста в Сурмане.

В ООН выразили серьезную обеспокоенность обстановкой в городе в связи с беспорядками, начало которым было положено захватом Сурмана боевиками ПНС Ливии. Согласно данным, предоставленным международной организацией, триполийские группировки нападают на мирных жителей, выражавших лояльность фельдмаршалу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару. Более того, террористы устраивают публичные казни в назидание другим и используют все методы для запугивания населения.

Кроме того, в ООН заявили, что триполитанские власти освободили свыше 400 заключенных без участия суда и всякого рода проверок.

Ранее официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари направил обращения в ООН и президенту Турции, интересуясь дальнейшей судьбой признания легитимности ПНС после бесчинств, устроенных боевиками Сарраджа в Сабрате.

Напомним, координацией наступления на Сабрату полностью руководили турецкие интервенты — под их началом выступали группировки ПНС и террористы ИГИЛ1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ), освобожденные из триполитанских тюрем.

1 Организация запрещена на территории РФ.