Эксперты: Денис Коротков из «Новой газеты» сотрудничает с боевиками, работая против России

Общение сотрудников «Новой газеты» с террористами свидетельствует о работе издания против России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Сотрудничество с боевиками

Ранее ФАН сообщал, что журналисты «Новой» Вади эль-Хайек и Денис Коротков поддерживают контакты с сирийскими джихадистами. Об этом рассказал один из боевиков, который ранее воевал на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии.

«Наш брат Вади эль-Хайек, Денис Коротков и другие честные российские журналисты, которые поддерживают нашу борьбу против режима Асада, и которых я знаю лично. Ну, я с ними переписываюсь в Facebook, постоянно переписываюсь с ними, потому что они интересуются нашей борьбой, нашей жизнью на освобожденных землях (территориях, подконтрольных боевикам. — Прим. ФАН) и поддерживают нас постоянно», — объясняет боевик.

Федеральное агентство новостей неоднократно обращало внимание на противоправную деятельность сотрудников «Новой газеты», в том числе Вади эль-Хайека и Дениса Короткова, имена которых упоминает на видео джихадист.

Например, о контактах с Денисом Коротковым открыто заявлял бывший член террористической организации ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) Шерзод Хасанов. Кроме этого, ФАН публиковало расследование, в котором было описано сотрудничество будущего сотрудника «Новой газеты» с чеченскими боевиками.

Отсутствие грани

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что описанное общение террористов с Коротковым и журналистами других СМИ указывает как минимум на налаженный контакт таких медиа с боевиками.

«В самом этом факте не было бы ничего странного, так как для составления любого материала точка зрения всех сторон может быть интересна. Однако в данном случае речь идет о давнем антиправительственном курсе и самого Короткова, и «Новой газеты». При этом трудно сказать, существует ли здесь грань между оппозиционностью и работой против собственной страны», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, работа ряда СМИ, в том числе и «Новой газеты», дискредитирует действия России по «афганским» и «чеченским» шаблонам. С их помощью велась пропаганда против нашей страны с целью ее очернения, деморализации населения и развала государства, объясняет собеседник ФАН.

Боевики же, используя средства массовой информации для трансляции своих тезисов, добиваются сочувствия аудитории, делая ее более лояльной и подготавливая таким образом ее к дальнейшей пропагандистской обработке, уверен Простаков.

«Тесное общение Короткова с террористами может иметь различные причины, вплоть до шантажа журналиста его же собственным достаточно спорным прошлым. Однако не стоит забывать, что каковы бы ни были причины, деятельность Короткова, как и работа целого ряда других журналистов, вполне может привести к деструктивным последствиям. Причем не во имя каких-то идеалов журналистики, а в интересах вполне конкретных групп, стоящих как за террористической активностью, так и за публикациями в западных и ряде российских СМИ», — заключил Сергей Простаков.

Следует ужесточить законодательство

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что это не первый раз, когда журналисты «Новой газеты» сотрудничают с боевиками. Подтверждение этому находят и по ту сторону баррикад — среди сирийских террористических формирований.

«Думаю, Facebook — это не единственный способ коммуникации между журналистами и боевиками. Не исключаю, что возможны прямые контакты и выезд представителей «Новой газеты» на территорию Сирии. В дальнейшем следует, на мой взгляд, ужесточить российское законодательство в плане работы таких вот «СМИ» в нашей стране. Иначе возникает не только идея «цветной революции», но и террористической войны под фанфары таких вот борцов за демократию», — заключил Антон Бредихин.

1 Организация запрещена на территории РФ.