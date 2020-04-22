Песков назвал коронавирус беспрецедентным вызовом для всех стран

Москва, 22 апреля. Коронавирус стал беспрецедентной ситуацией и огромным вызовом для всех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что COVID-19 представляет огромную опасность для каждой нации в мире.

«Речь идет не только о Путине или о России, каждая страна сталкивается с этим вызовом, и это совершенно беспрецедентно, мы никогда не сталкивались с таким раньше», — сказал он в интервью американской телекомпании CNBC.

Песков также обратил внимание, что хотя ежедневный рост заболевших коронавирусом в РФ является значительным, речь не идет о том, что COVID-19 поставил под угрозу российскую систему здравоохранения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявления об искусственном происхождении нового типа коронавируса, назвав их бездоказательными. По его мнению, сейчас слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы о происхождении вируса.



