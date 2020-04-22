Солнцев раскритиковал Киркорова за распродажу безвкусных нарядов во время пандемии

Москва, 22 апреля. Карантин из-за коронавируса больно ударил благосостоянию певца Филиппа Киркорова, который решил распродать часть своего гардероба. Его вкусы в одежде и подобный метод заработка на фоне пандемии COVID-19 раскритиковал шоумен и звезда «Дома-2» Рустам Солнцев.

Жесткий режим самоизоляции, необходимый для борьбы с инфекцией, привел к отмене концертов многих артистов. Привыкший к роскошной жизни Киркоров вынужден распродавать нажитое добро, чтобы в достатке пережить карантин, передает Nation News.

Данная новость вызвала негодование у россиян. В том числе подобные действия исполнителя не понимает и Солнцев.

«Дело в том, что Киркоров является нишевым певцом, а его аудитория — бабки и тетки. То, что он распродает, человек в здравом уме себе никогда не купит и не наденет. Вся его одежда — это, конечно, страшный маразм и безвкусица», — считает Солнцев.

По его словам, стиль артиста зачастую вызывает тошноту, а сама идея о распродаже гардероба провальна.

«Его нишевая аудитория и так денег не имеет, сейчас она еще и обнищала. Бабки не будут это все покупать. Это вообще фэйл, я не знаю кто его надоумил продавать свой же шмот», — уверен Солнцев.

Он также сомневается, что кому-то из россиян в условиях пандемии будут интересны странные одеяния артиста.