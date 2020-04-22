Коллеги по театральному прошлому заподозрили неизлечимую болезнь у погибшего Ошарина

Экс-заместитель директора театра «Сатирикон» Николай Бельков рассказал Федеральному агентству новостей о погибшем Леониде Ошарине. Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин был человеком известным в театральном мире. В прошлом он руководил театрами Маяковского и «Et Cetera», и там и там занимался строительством зданий для театров.

По словам Белькова, они были знакомы с Ошариным 15 лет.

«Леонид был человеком достаточно закрытым, никуда не лез и всегда занимался своей работой. Аккуратный, спокойный. В личную жизнь старался никого не пускать. По работе решал вопросы быстро, грамотно. Благодаря его деятельности на свет появилась новая сцена Маяковки и не только. Мы общались не часто, но достаточно регулярно», — сообщил Николай Бельков.

Театральный деятель уверен, что Леонид мог наложить на себя руки только в том случае, если бы узнал о смертельном диагнозе.

«В последнее время было похоже, что у него что-то случилось. Скорее всего, что-то со здоровьем. Он довольно сильно поправился, изменился, постарел. Я его видел пару месяцев назад — Леонид был не такой как всегда, на шутки вяло реагировал. Думаю, что скорее всего спровоцировала болезнь, возможно, ему поставили «нехороший диагноз» и он решил уехать туда, где ему было хорошо (в Крым. — Прим. ФАН)», — поделился своим мнением собеседник ФАН.

По словам Николая Белькова, Ошарин и в Департаменте культуры Москвы курировал театры, их строительство.

«Это его направление, он всю жизнь этим занимался, хотя Леня совсем не театральный человек, по образованию инженер-математик. Как руководитель, он умел просчитывать наперед многие решения, грамотно читал сметы. Он всегда умел находить общий язык с театральной средой. А это абсолютно непросто. Я никогда не слышал, чтоб он на кого-то орал, кого-то пинал, но все у него работало и все получалось. Как ему это удавалось, не знаю», — удивляется собеседник ФАН.

Для театральной сферы уход Ошарина — большая потеря, считает экс-замдиректора «Сатирикона».

«В департаменте культуры с ним можно было без крика и шума обсуждать любые вопросы и находить нужные решения. Он очень театрам помогал, из него мог бы получиться настоящий министр культуры. Он порядочный, человек, который никогда не лоббировал никакие свои организации. И хотя мы по работе с ним редко пересекались (театр «Сатирикон в федеральном подчинении), но я люблю Маяковку, и у меня там много друзей. Как завхоз, я ему мог что-то посоветовать», — поделился воспоминаниями Бельков.

Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, ранее пропавший в Крыму, был найден мертвым в съемной квартире в Ялте. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Как указано на официальном сайте мэра Москвы, Леонид Ошарин родился в 1973 году в городе Кинешма Ивановской области. В 1995 году окончил Ивановский государственный энергетический университет. Затем прошел основной курс заочной аспирантуры кафедры культурологии и социальной коммуникации (Институт общественных наук) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Работал над кандидатской диссертацией на соискание ученой степени «Кандидат культурологии».

С 2005 года по 2018 год был директором (с 2011 года заместитель художественного руководителя) в Московском театре «Et Cetera» под руководством Александра Калягина. С 2011 по 2018 годы руководил Московским академическим театром им. Маяковского. В 2018 году был назначен на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы. У него остались трое детей.