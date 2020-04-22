В Минздраве РФ рассказали об удивительной особенности коронавируса

Москва, 22 апреля. Вызвавший мировую пандемию коронавирус не способен заразить вынашиваемых детей. Об этом в среду заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

По ее словам, достоверных данных о том, как коронавирус влияет на беременных женщин и плод, пока нет, однако ученые полагают, что нерожденные дети невосприимчивы к инфекции. Опасная зараза пока что ни разу не была выявлена ни в околоплодных жидкостях детей, ни в ткани плаценты.

«Возбудитель COVID-19 отличает удивительная особенность. Органы матери не подпускают его к ребенку. То есть каким-то образом он изолирован от развивающегося внутри женщины ребенка», — пояснила Намазова-Баранова.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.