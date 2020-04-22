В Год памяти и славы необходимо поправить конституцию, чтобы не поправили историю

2020 год в России назван Годом памяти и славы — в честь 75-летия Великой Победы. По воле случая из-за вспышки пандемии масштабные мероприятия в честь главного праздника — 9 Мая — пришлось перенести. Также перенесено голосование за поправки к конституции, которые должны запретить фальсификацию истории: это особенно важно для наследия Великой Отечественной войны.

Что такое история? Для обычного человека это скучные уроки в школе, когда из класса в класс переходят печенеги, неандертальцы, декабристы, оседая в голове множеством дат. Эти даты, имена, события скоро выветриваются из головы.

Но история — не только уроки. Это еще и плоть, кровь нации, которые объясняют, почему мы именно такие.

В истории любого государства были и печальные, и радостные страницы. Некоторые хотелось бы забыть, другие являются предметом большой гордости.

Победа в Великой Отечественной войне — светлая и важная страница истории Отечества. Ее дата стала подлинно народным праздником, который объединяет жителей нашей страны. Немногим странам повезло обладать такими главными праздниками. В США это День независимости, во Франции — День взятия Бастилии. Трудно представить, что кто-то посягнет на историю взятия Бастилии и станет уверять французов, что Бастилию взяли, например, немецкие солдаты или венгры. Это будет, по сути, покушением на основы государства.

Между тем мы видим, как подобные покушения регулярно делаются в отношении нашей страны. Можно составить длинный список фальсификаций, которые придуманы для очернения истории Великой Отечественной войны.

Эти фальсификации направлены на то, чтобы украсть нашу Победу в войне. Пример с недавним сносом памятника маршалу Коневу в Праге показателен. Теперь враги воюют с памятниками и мемориалами, пытаясь переписать историю в свою пользу, лишить Россию славной страницы ее истории.

Конечно, невозможно запретить европейцам или американцам тиражировать фальшь о войне. Однако надо понимать, что сносом памятников за рубежом, созданием провокационных фильмов и книг дело не кончится. Цель здесь — лишить Россию Победы. И уже ясно, как это делается.

В интересах зарубежных стран работает множество российских СМИ и НКО, которые напрямую или косвенно финансируются из-за рубежа. Они уже не первый год, но пока еще тихо убеждают жителей России, и прежде всего молодежь, что мы не победитель, а зачинщик Второй мировой, что наши солдаты были злобными, коварными и несли разруху в европейские страны, да и победили немцев вовсе и не мы, а англичане с американцами.

Агенты зарубежного влияния пытаются посеять сомнения в правильности нашей истории. Конечно, любая история предполагает разнообразные мнения, но называть белое черным — это прямая ложь и фальсификация.

Удивительный факт: ни один российский закон не запрещает врать о нашей истории. И Год памяти и славы — самое подходящее время для того, чтобы это исправить и остановить ложь, которая уже готовится хлынуть в нашу страну.

Учитывая важность вопроса, его предложено решить с помощью главного закона. В обновленной конституции есть отдельное положение о недопустимости фальсификации истории — статья 67.1 пункт 3. Она гласит: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

С принятием нового закона станет невозможно внутри страны нападать на подвиг Победы. Это будет сделано в память о наших героических предках и в знак уважения к ветеранам. И это будет лучшим подарком ветеранам — поставить точку в спорах о войне.

Приближается День Победы, который мы обязательно встретим со своими семьями, а после окончания эпидемии — всей страной. А когда мы победим коронавирус, то обязательно проведем парады Победы и шествие Бессмертного полка. И в память о наших ветеранах и о каждом, кто отдал свои жизни в 1941–1945 годах, закрепим в конституции положение о недопустимости «поправок» в историю Победы.