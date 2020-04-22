Инспектора ГИБДД уволили за взятку роллами «Филадельфия» в Кургане

Курган, 22 апреля. Инспектор ГИБДД был уличен во взятке и уволен в Кургане. По имеющейся информации, сотрудник дорожной полиции получил вознаграждение роллами «Филадельфия». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, преступление произошло 5 февраля, когда инспектор дорожного движения остановил жителя Кургана. Оказалось, что автомобилист не имеет при себе водительского удостоверения, а также страхового полиса ОСАГО. Инспектор, несмотря на явное нарушение существующих правил, не стал привлекать водителя к административной ответственности, надеясь на вознаграждение, передает телеканал «360».

Взятку инспектор получил 10 марта, приняв через посредника сет роллов «Филадельфия» на сумму 1050 рублей. Теперь сотрудника ГИБДД уволили с занимаемой должности.