Собянин призвал продолжить «четко администрировать» карантинные меры

Москва, 22 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что карантинные мероприятия в России в связи с коронавирусом нужно и дальше «четко администрировать».

Собянин подчеркнул, что поддерживает профилактику лечения заболевания для того, чтобы минимизировать количество тяжелобольных. Об этом градоначальник сказал в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав регионов.

Мэр Москвы призвал не расслабляться и дальше предпринимать все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.

«Понятно, что одним развертыванием коечного фонда эту проблему не победить. Необходимо дальше администрировать четко карантинные мероприятия», — добавил Собянин.

Ранее он предложил распространить систему цифровых пропусков по всей территории России. По словам мэра Москвы, позволит контролировать перемещение людей между регионами.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань, вызванной коронавирусом нового типа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме.