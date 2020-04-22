Разоблаченный в шоу «Маска» Топалов рассказал, как скрывался от жены

Москва, 22 апреля. Выпуск телешоу «Маска» закончился разоблачением еще одного участника — Панды. Члены жюри угадали, что в костюме обаятельного медведя был Влад Топалов.

Артист рассказал, что обожает свой образ и костюм, хотя в нем было сложно двигаться. Топалов объяснил выбор персонажа тем, что панды нравятся его сыну Майклу.

«Самая большая проблема моего костюма — это даже не жара, а отсутствие какой-либо видимости. Вообще!» — рассказал Топалов.

Певец был вынужден скрывать, как и другие участники шоу, свое участие. Однако для Топалова задача оказалась еще сложнее, ведь в жюри сидела его супруга Регина Тодоренко. Певец признался, что самым трудным было скрыть участие от жены.

«Оказалось очень сложно скрывать все от жены. Нужно было отслушивать много материала, думать, перерабатывать. Делать это в тайне от семьи, конечно, было нелегко», — поделился артист.

Однако Тодоренко раньше других догадалась, что в костюме Панды может быть ее муж. Ведущая даже расплакалась, ответив, что очень гордится мужем.

«Призналась, что догадывалась. Но я сделал все красиво, потому что тщательно скрывал», — рассказал Топалов.

Вслед за признанием ведущей слова восхищения высказал король эстрады Филипп Киркоров. По его словам, на проекте музыкант открылся для него как потрясающий отец и муж.