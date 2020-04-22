Сенатор Морозов объяснил, зачем Трамп разрешил ВМС США уничтожать иранские корабли

Соединенные Штаты возомнили себя мировым жандармом, пытаясь сбавить накал вокруг критики американского лидера Дональда Трампа из-за пандемии. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Приказ Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС США уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские.

«Я дал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в ответ на защитную реакцию Ирана на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Нефть и коронавирус

Олег Морозов напомнил, что убийство Сулеймани привело к достаточно серьезному обострению ситуации в регионе. Она не переросла в войну благодаря благоразумию Ирана, который предупредил о своем ракетном ударе и целенаправленно не стремился к массовым убийствам американских граждан.

«Заявление Трампа — мощнейшая эскалация напряженности, которая в условиях экономического кризиса не способствует стабилизации ситуации. Я не исключаю вообще, что это некий способ Трампа, во-первых, увести ситуацию от проблем, с которыми столкнулись США в связи с пандемией. Во-вторых, США продолжают логику, что кругом все виноваты — все человечество, кроме американцев. Они белые и пушистые, а Россия, Китай и Иран «виноваты» в проблемах мира. Думаю, цель именно в этом — перевести стрелки на внешнего врага. Мол, Иран представляет внешнюю опасность», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор отметил, что Соединенные Штаты возомнили себя мировым жандармом, пытаясь сбавить накал вокруг критики Трампа из-за пандемии. Политик уверен, что это неудачная игра во всех отношениях.

«От пандемии американцев это не излечит, а если они все-таки пойдут этим путем, то ответ Ирана не заставит себя долго ждать. И это уже не будет иметь безобидные последствия. Поэтому Трамп еще не до все конца просчитал», — добавил Олег Морозов.

Кроме того, сенатор также связывает эскалацию в регионе с ситуацией на нефтяном рынке, которая бьет по такой, казалось бы, мощной экономике как американская. И все то, что происходит на нефтяном рынке, не нравится нефтепроизводителям США.

Обвал цен на нефть продолжается, несмотря на объявленную ОПЕК+ сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 миллионов баррелей в сутки снижение в 9,7 миллионов баррелей в сутки выглядит недостаточным.