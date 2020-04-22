Закрылся единственный производитель картошки фри для McDonald's в России

Москва, 22 апреля. Российское предприятие «Белая дача», которое производит картошку фри для ресторанов быстрого питания McDonald's, остановило работу из-за коронавируса. Об этом в среду заявил основатель компании Виктор Семенов.

«Мы сейчас завод закрыли на пять месяцев. Людям платим зарплату, кого-то отправили в отпуск», — отметил он.

Семенов объяснил закрытие производства падением спроса и снижением выручки на 60%. Ранее планировалось, что завод в июле-августе «уйдет на каникулы», но из-за коронавируса предприятие пришлось остановить раньше этого срока. В настоящее время «Белая дача» пытается продать свою продукцию на рынке. Если сбыть товар не получится, его придется пустить на корм свиньям.

Напомним, что из-за коронавируса российские рестораны McDonald's закрылись и полностью перешли в формат доставки.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.