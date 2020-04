Африка: в Кении расследуют связь сомалийской разведки с боевиками, Джибути помогает эфиопскому соседу.

Рыбарь на площадке, предоставленной Федеральным агентством новостей (ФАН), рассказывает о том, какие события произошли в странах Африканского рога за минувшую неделю.

16 апреля в городе Джамаме в Нижней Джуббе боевики «Аш-Шабаб» казнили шестерых человек по обвинению в работе на сомалийскую и эмиратскую разведку.

В тот же день в городе Беледуэйне провинции Хиран был застрелен офицер 27-го батальона 5-ой бригады сомалийской армии. Ответственность взяла на себя «Аш-Шабаб».

Вечером 19 апреля «Аш-Шабаб» обстреляло район Халане в Могадишу. Зафиксировано 5 взрывов, сработали системы оповещения об атаке.

WATCH : Residents living near the Airport in #Mogadishu tape the aftermath of the fierce Shelling that targeted the #Halane compound. Emergency alarms could be seen flickering in the background. #AlShabaab claimed responsibility for the attack. pic.twitter.com/9rnA4oyIva