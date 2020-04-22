Африка: в Кении расследуют связь сомалийской разведки с боевиками, Джибути помогает эфиопскому соседу.

Рыбарь на площадке, предоставленной Федеральным агентством новостей (ФАН), рассказывает о том, какие события произошли в странах Африканского рога за минувшую неделю.

Сомали

16 апреля в городе Джамаме в Нижней Джуббе боевики «Аш-Шабаб» казнили шестерых человек по обвинению в работе на сомалийскую и эмиратскую разведку.

В тот же день в городе Беледуэйне провинции Хиран был застрелен офицер 27-го батальона 5-ой бригады сомалийской армии. Ответственность взяла на себя «Аш-Шабаб».

Вечером 19 апреля «Аш-Шабаб» обстреляло район Халане в Могадишу. Зафиксировано 5 взрывов, сработали системы оповещения об атаке.

WATCH : Residents living near the Airport in #Mogadishu tape the aftermath of the fierce Shelling that targeted the #Halane compound. Emergency alarms could be seen flickering in the background. #AlShabaab claimed responsibility for the attack. pic.twitter.com/9rnA4oyIva — Halgan Media (@Free_Somaliweyn) April 19, 2020

Находящийся рядом с аэропортом Халане является «зеленой зоной» с относительно высоким уровнем безопасности. В нем расположены иностранные посольства и дома дипломатических работников, а также базируется штаб-квартира ООН.

20 апреля источники утверждали о взрывах шести СВУ на пути следования эфиопского конвоя в провинции Бай. Сведения о потерях эфиопской стороны отсутствуют.

Двумя днями ранее уже сообщалось о развертывании Эфиопией сил в городе Бодайбо, а в начале апреля – о вхождении крупного конвоя в провинцию Гедо. По словам местных СМИ, это является очередным подтверждением планов Эфиопии по строительству военных баз в регионе, выходящих за мандат миссии АМИСОМ.

Согласно публикации NY Times, в Сомали полностью отсутствуют аппараты для ИВЛ. На 21 апреля в стране было зарегистрировано 237 случая заболевания Covid-19.

Кения

14 апреля в округе Ваджир на северо-востоке страны боевики «Аш-Шабаб» атаковали полицейский патруль, убив 6 полицейских-резервистов. Четверо террористов было ликвидировано в результате ответных действий.

В распоряжении кенийских СМИ попал докладу, где расследуются связи между Национальным агентством безопасности и разведки Сомали (NISA) и «Аш-Шабаб». В нем утверждается, что крупные должностные лица сомалийской разведки неоднократно предоставляли боевикам секретную информацию о находящемся в стране контингенте АМИСОМ и в особенности кенийских подразделений в его составе. Благодаря этим данным террористы знали маршруты передвижения войск контингента и места дислокации его частей, что отчасти объясняет успешность многих атак «Аш-Шабаб». Также докладе говорится о финансировании NISA террористов, приводится пример недавнего перевода в размере 1,5 миллиона долларов.

Ирония состоит в том, что обвиняемые в связях с террористами члены сомалийской разведки ранее проходили обучение и подготовку именно в Кении.

20 апреля в городе Эмали округа Макуэни полиция арестовала 30 работников секс-индустрии за нарушение правил самоизоляции и социальной дистанции. Их поместили в школу для девочек «Мулала» на 14-дневный карантин. В тот же день несколько человек было арестовано после того, как они забаррикадировались в местном баре и отказывались выйти на улицу.

На западе Кении произошли оползни и наводнения. По словам начальника полиции округа Элгея-Мараквет Джона Мвинзи, разрушены мосты и дороги, часть населенных пунктов оказались отрезаны. Он призвал правительство предоставить вертолеты для помощи пострадавшим.

Several feared dead in Kenya flash floods.https://t.co/wLJJWX1PsL — CGTN Africa (@cgtnafrica) April 19, 2020

Также сообщается, что оползень накрыл полицейский блокпост. Потеряно 18 единиц стрелкового оружия и 1200 патронов, власти опасаются попадания оружия в руки преступников.

Джибути

Джибути снизит портовые тарифы на экспорт эфиопской продукции на 82,5% в рамках помощи соседу в условиях пандемии COVID-19. Эфиопия не имеет выхода к морю и использует порты Джибути и Эритреи для транспортировки своей продукции за рубеж.

Эфиопия

17 апреля в рамках борьбы с COVID-19 в Эфиопии введены ограничения на вождение личных транспортных средств. Они основаны на чередовании: в один день разрешено ездить автомобилям, чьи государственные номера заканчиваются на четные цифры, на следующий день – тем, чьи номера заканчиваются на нечетные. Помимо этого, на 50% снизится трафик общественного транспорта, цена проезда также снизится на же 50%.

В Эфиопию доставлена группа китайских врачей и партия медицинских грузов, в том защитного снаряжения.