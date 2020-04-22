Полуобнаженную Нюшу раскритиковали за мини-купальник

Москва, 22 апреля. Певица Нюша не унывает на самоизоляции и делится с подписчиками архивными снимками с отдыха. Звезда опубликовала фото на пляже в Instagram.

Нюша предстала перед поклонниками в леопардовом сплошном купальнике, сидя на песке. При этом купальник максимально открывает бедра певицы.

«Мать пошла за молоком...» или «выбираю фон для конференции Zooma», — написала Нюша.

Некоторые поклонники сочли мини-купальник слишком откровенным.

«Сняла бы уже вообще купальник», — возмутилась irina230363.

«Полукупальник», — добавила irina230363.

Однако большинство поклонников отметило шикарную фигуру звезды.

«Красотка на пляже», — написала arakelova_vi.

«Можно записаться к Нюше на курсы по идеальным ракурсам для селфи?» — пошутила rena.awww.

Ранее Нюша поделилась с поклонниками фото в полупрозрачном мини-платье. Она решила узнать у фанатов, насколько хорошо они помнят ее сценические образы и спросила, где представала в этом наряде. Поклонники не только безошибочно узнали платье, но и завалили певицу комплиментами.

В провокационном платье она сфотографировалась в гардеробной во время самоизоляции. Белый полупрозрачный и облегающий наряд выгодно оттенил загорелую кожу артистки и подчеркнул достоинства ее фигуры.