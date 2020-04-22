Главные новости 22 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 22 апреля.

Владимир Соловьев в эфире своей программы навсегда выгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из своего шоу.

Евгений Комаровский ответил на вопросы о том, можно ли при помощи различных видов ламп обеззараживать помещения. Комаровский назвал бандитизмом применение кварцевания в помещениях с людьми.

О появлении инфекции могут свидетельствовать боли в мышцах, тошнота, диарея, головная боль, спутанность сознания. Петербургские врачи описали симптомы легкого и тяжелого коронавируса.

Мясников заявил, что его прогноз о наступлении в конце апреля пика заболеваемости коронавирусом в России оказался ложным. Доктор Мясников заявил, что ошибся с прогнозом пика коронавируса в России.

О смерти Леонида Ошарина сообщил источник в правоохранительных органах. Пропавший в Крыму замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым.

Лебединская заявила, в каком случае в России может остановиться распространение коронавирусной инфекции. Доцент Лебединская рассказала, что может остановить распространение коронавируса в России.

Деятельность певицы осудил критик Сергей Соседов, назвавший такой способ заработка неприемлемым. Соседова возмутил новый способ заработка «несусветно богатой» Успенской.

Данные меры позволят отказаться от системы ручного контроля пропусков, задействовав функции автоматизированных систем. Автоматическая проверка цифровых пропусков на транспорте началась в Москве и Подмосковье.

За сутки в Москве скончались 28 пациентов с диагнозом коронавирус, общее число погибших выросло до 261. За сутки в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили массовое убийство в учебном заведении в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело. ФСБ предотвратила массовое убийство в учебном заведении Тюменской области.