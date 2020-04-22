Веселая троица: пингвины возвращаются в Южную Африку. ФАН-ТВ

Пока жители Саймонстауна (ЮАР) преспокойно сидят дома, соблюдая режим изоляции, трое африканских пингвинов свободно передвигаются по городу.

В минувший вторник троица прогулялась по безлюдным улицам, чем очень позабавила горожан.

Важная походка и сплоченность нарушителей карантина попала на видео. Возникает ощущение, что трое друзей не могут найти бар, в который им хочется зайти, и пропустить пару пинт освежительного напитка.

Все заведения Саймонстауна закрыты после введения режима самоизоляции. Горожане строго соблюдают карантин. Выход из дома разрешен только в крайних случаях.