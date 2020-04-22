Онколог рассекретил стоимость лекарства, которым спасают Анастасию Заворотнюк

Москва, 22 апреля. Актриса Анастасия Заворотнюк страдает от одного из самых агрессивных видов рака головного мозга — глиобластомы. В настоящее время медики пытаются вылечить актрису с помощью нового американского препарата. Лекарство под названием «Кейтруда» (пембролизумаб) является новым противоопухолевым средством.

Лечащие врачи актрисы уверены в успешном выздоровлении Заворотнюк, а также считают, что она сможет вернуться к нормальной жизни.

Врач-онколог Игорь Долгополов отметил, что данное лекарство является относительно новым, однако уже демонстрирует высокую эффективность. При этом в России «Кейтруда» входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ампула объемом 100 миллиграмм стоит порядка 155 тысяч рублей, передает KP.Ru.

«Одной ампулой вряд ли обойдешься - обычно требуется хотя бы 3-4. Так что это недешево», — отмечает Долгополов.

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным прессы, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. В сентябре Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник. Медики ввели артистку в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 18 сентября в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк вышла из комы и может самостоятельно дышать.