Отплясывающие под Варум Галкин с сыном покорили соцсети

Москва, 22 апреля. Известный российский комик Максим Галкин, который часто радует подписчиков забавными сценами из семейной жизни, вновь покорил поклонников совместным роликом со своим 6-летним сыном Гарри.

Они устроили дискотеку, отплясывая под песню Анжелики Варум «Гудбай, мой мальчик». При этом Галкин держал на плече раритетную радиолу, подражая рэперам 80-х, расхаживающих по улицам с огромными бумбоксами.

«Вот так мы с Гариком в 8:00 утра встречаем новый день», — пишет Галкин.

Необычный музыкальный номер чрезвычайно развеселил подписчиков юмориста. Они отметили, что никакой карантин не способен лишить Галкиных хорошего настроения, пишет «Вечерняя Москва».

«Хитовые пацаны», «Моя любимая песня!», «Прикольная радиола. У нас на даче такая же», «Мы развлекались как могли», — пишут в комментариях.

Некоторые пользователи также отметили, что Галкин с радиолой очень сильно напоминает Аркадия Укупника, а другие в шутку поинтересовались можно ли отпраздновать юбилей Ленина, которому сегодня исполняется 150 лет, под песню «Гудбай, мой мальчик».

Отметим, что Максим Галкин и его дети регулярно радуют поклонников забавными фото и видео. Так, например, в марте близнецы Гарри и Лиза устроили шуточный обряд изгнания коронавируса. Дети поставили чашку с «волшебной водичкой», после чего начали нарезать вокруг стола круги, приговаривая «Раз, два, три – коронавирус, уйди!». А через несколько дней их отец провел в Instagram совместный стрим с известной телеведущей Настей Ивлеевой.