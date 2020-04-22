Нобелевский лауреат сравнил США со страной третьего мира за методы борьбы с COVID-19

Москва, 22 апреля. Методы по борьбе с коронавирусом, применяемые администрацией США, схожи с действиями страны третьего мира, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

По его словам, американская система социальной защиты фактически не работает.

«Число тех, кто обращается в «продовольственные банки», просто огромно и превышает возможности в обеспечении их [продуктами]. Это как страна третьего мира», — отметил экономист в интервью британской газете Guardian.

Эксперт считает, что политика президента США Дональда Трампа может привести к ситуации, аналогичной кризису 1930-х годов.

«Если предоставить все Дональду Трампу и Митчелу Макконнеллу (лидер фракции Республиканской партии в сенате. — Прим. ФАН), у нас будет Великая депрессия. Если бы у нас была надлежащая структура политики, мы могли бы с легкостью ее избежать», — подчеркнул Стиглиц.

На данный момент в мире зафиксировано свыше 2,39 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами ранее неизвестного заболевания уже стали 162 тысячи человек.

В США от пневмонии нового типа погибли 45 тысяч пациентов, число зараженных превысило 820 тысяч человек. Страна возглавляет мировую статистику по этим двум показателям, обогнав Китай, Иран и Италию.