Военные эксперты Sohu предупредили, что Россия может парализовать армию ВС США

Пекин, 22 апреля. Россия способна парализовать армию США, выведя из строя американские спутники, нужные для разведки, коммуникации и радионавигации. Такие возможности Москве дает уникальное оружие радиоэлектронной борьбы, заявили военные эксперты китайского издания Sohu.

По мнению авторов материала, благодаря этому оружию военное преимущество полностью на российской стороне, несмотря на космические войска, которые Штаты считают своим главным козырем.

Как уточняет «ПолитРоссия», речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы для противодействия спутниковым системам на низких круговых орбитах (КРБСС). Эта «глушилка» запросто нейтрализует работу низкоорбитальных спутников, например, GlobalStar, OneWeb или Iridium. Ключевыми элементами КРБСС являются высокоподвижные станции помех, которые могут отслеживать и одновременно глушить сигналы нескольких спутников.

Эксперты Sohu также особо отметили российские авиационные комплексы, и в первую очередь — легендарный КРЭП «Хибины». Журналисты подчеркнули, что в апреле 2014 года он смог на время вывести из строя боевую информационно-управляющую систему американского эсминца «Дональд Кук» в Черном море.

Помимо «Хибин» авторы выделили также вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8 МТПР-1 со станцией активных помех «Рычаг-АВ», дальность работы которой составляет порядка 150 км. Эксперты считают, что именно применение этой станции привело к тому, что Штаты потерпели неудачу при нападении на сирийскую базу Шайрат в апреле 2017 года, в результате которого 36 крылатых ракет «Томагавк» были просто сбиты с курса.