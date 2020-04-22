Симоньян предрекла возвращение Одессы в состав России

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила «вернуть Одессу». Об этом она написала 21 апреля в своем аккаунте в Twitter, а сегодня подтвердила запись в интервью Федеральному агентству новостей.

Симоньян: Реально все

«Пересматриваем в изоляции «Ликвидацию». Какой же блистательный сериал. Одессу бы тоже вернуть, конечно», — гласит текст поста главреда РТ в соцсети.

ФАН связался с Маргаритой Симоновной и обсудил возможность возвращения Одессы как минимум в русское смысловое пространство, а как максимум — в состав России.

«В исторической перспективе реально все, — считает Симоньян. — Мы видим, что реальностью стала абсолютная беспомощность главной и самой богатой державы мира перед лицом вируса. Можно ли было представить это год назад? А Одесса была и есть в русском смысловом пространстве, испокон веков была. Конечно, ее надо в нем сохранять».

Главред RT не исключила прямого возвращения Одессы и других украинских территорий в состав России.

«Я же говорю: в исторической перспективе возможно все. Мы и в Крым бы не поверили семь лет назад», — пояснила Симоньян.

Мнение одесситов

ФАН попросил некоторых одесситов оценить заявление Маргариты Симоньян. Не каждый из них был готов озвучить свою фамилию. Но все собеседники, признавая сложность ситуации в соседней стране, отметили важность поднимаемой темы. При этом мнения разделились: кто-то выразил уверенность в неизбежности воссоединения Украины с Россией, другие оказались сторонниками создания независимого государства Новороссия, третьи же считают, что важнее сменить нынешний киевский режим.

Игорь Половнев — чудом выживший участник трагических событий в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Тогда же он был вынужден покинуть родной город:

«Мне сложно говорить за всех одесситов, тем более после шести лет отсутствия в городе. Майдан разделил народ, уход Крыма этот раздел углубил и добавил число ставших на сторону «майданутых». В ухудшающейся ситуации процентное соотношение опять, возможно, сильно изменяется в нашу сторону. В 2014 году все было проще и понятнее».

Журналист Артем Бузила, проживающий в Луганской Народной Республике:

«Одессу нужно было возвращать в 2014 году. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, обсуждать его бессмысленно. Все, что сейчас может сделать Россия, — это занять максимально жесткую линию по отношению к Украине и ее официальным властям. Я лично считают меры, принятые по отношению к Украине, недостаточными и половинчатым, равно как и помощь пророссийской оппозиции (до Евромайдана. — Прим. ФАН), СМИ и всему прочему, что могло бы уничтожить украинский режим».

Сергей, проживающий в Москве после 2015 года:

«Как Одессу можно «вернуть»? Мы все видели, что ДНР и ЛНР не являются частью России, их даже не признали в качестве независимых государств, как и Приднестровье. Постоянно выдают ополченцев, которые воевали за ЛДНР. В последнее время, конечно, ситуация изменилась в лучшую сторону: стали признавать документы народных республик, началась выдача российских паспортов, смягчаются основания для пребывания жителей Донбасса на территории России... Но ситуация остается сложной, бюрократия уничтожает многие позитивные начинания. Я считаю, что одесситы, как и жители Николаева или Харькова, должны рассчитывать только на себя. Как и в 2014 году, я являюсь сторонником не присоединения украинских территорий к РФ, а создания Новороссии — союзного Москве независимого государства от Одессы до Донецка».

Бывший политический заключенный Денис Шатунов, о котором подробно рассказывал ФАН:

«Несмотря на разгром «Антимайдана», в Одессе осталось много русских людей, симпатизирующих России, Русскому миру. Никакие репрессии, невзгоды их не запугали. Однажды наступит тот день, когда русская Одесса поднимется и вопрос присоединения к России вновь вернется в повестку дня».

Бывший участник «Антимайдана» Василий:

«Одесса продолжает оставаться культурно и ментально частью большого русского народа. Она верит в помощь братской России, которая выручила крымчан, не оставила в беде народ Донбасса. Наступит день, когда оковы украинства падут и жители оккупированной Одессы вздохнут полной грудью».

Жена политзаключенного Наталья:

«Нам пришлось многое пережить в связи с тем, что мой супруг посмел высказаться против государственного переворота на Майдане. Ни местная власть, ни правозащитники, ни так называемая оппозиция в Верховной раде нам не помогали, помогли только друзья из России. На Россию сейчас только и надежда. С приходом Зеленского нас обменяли, муж оказался в Донбассе. Но ситуация на Украине не изменилась, и муж не может вернуться на родину».

Одесса помнит

Напомним, что в Одессе, как и в других украинских городах, весной 2014 года проходили мирные акции сторонников федерализации страны. Противостояние активистов одесского «Антимайдана» и националистически настроенных боевиков достигло пика 2 мая 2014 года, привело к беспорядкам и пожару в Доме профсоюзов. По данным местного МВД, от рук националистов погибли около пятидесяти «антимайдановцев». Вместе с тем в СМИ и социальных сетях неоднократно высказывалось мнение, что жертв со стороны противников киевского переворота было значительно больше. Эту версию озвучивают в том числе непосредственные участники тех событий.

Одесса появилась на карте весной 1794 года после рескрипта российской императрицы Екатерины II об основании города и гавани на месте крепости Хаджибей. Через 11 лет, в 1805 году, Одесса стала столицей Новороссии — административным центром Новороссийского генерал-губернаторства.