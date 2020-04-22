Политтехнолог Зеленского назвал «политической шизофренией» возвращение Саакашвили к власти

«Политической шизофренией» назвал предполагаемое возвращение Михаила Саакашвили в украинскую политику бывший политтехнолог Владимира Зеленского.

Ранее экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам в украинском правительстве. Уже состоялись переговоры Саакашвили с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В пятницу, как ожидается, Саакашвили выступит в Верховной раде со своей программой, после чего состоится голосование по его кандидатуре на эту должность.

Политтехнолог Владислав Рогимов, который работал в пиар-команде на выборах президента Украины в 2019 году, поделился своим видением «второго пришествия» Михаила Саакашвили в украинскую политику с колумнистом Федерального агентства новостей, блогером Вадимом Манукяном.

— Владислав, как вы относитесь к возможному назначению Михаила Саакашвили вице-премьером правительства Украины по реформам?

— Саакашвили недавно пообещал привести в Грузию пять миллиардов долларов, если его снова изберут президентом этой страны. Однако, не забывайте, Саакашвили еще и гражданин Украины.

Нынешняя ситуация на Украине близка к критической. Международный валютный фонд (МВФ) вместо того, чтобы выделить Украине деньги, каждый день пытается усложнить жизнь простым украинским гражданам, выдвигая Киеву все новые и новые требования. Уверен, что Владимир Зеленский уже обо всем договорился с Михаилом Саакашвили. Президент Украины пролоббирует через Верховную раду для Саакашвили должность вице-премьера, а Мишико взамен приведет на Украину из США деньги, в которых Киев сейчас остро нуждается. По сути, это скрытая продажа должности.

Интересно другое: как воспримут эту новость граждане Украины, когда узнают, что руководство страны в открытую торгует должностями.

— То есть Зеленский настолько отчаялся и уже не знает, как привести на Украину деньги, что решился на такой отчаянный шаг, как приглашение политика с подмоченной репутацией, который в свое время развязал войну? Ведь фактически из-за авантюры Саакашвили Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию.

— Да, шаг, конечно, не из лучших, но Зеленский как может спасает страну от неминуемого дефолта. Карантин, который пришлось ввести на Украине из-за коронавируса, еще больше ослабил ее. После этой эпидемии перезапустить украинскую экономику не удастся без вливания западных денег.

Совсем скоро придет время перекредитоваться на новый срок по старым долгам, а платить по ним президенту Украины просто нечем. Он получил страну от клана [экс-президента Украины Петра] Порошенко в полнейшем экономическом упадке. Этот клан успел прилично набить себе карманы, оставив страну ни с чем. Конечно, Зеленский хочет, образно говоря, поднять Украину с колен. Поэтому он и соглашается на любые авантюрные шаги, чтобы привлечь в страну деньги.

— К вопросу о раскладе сил в США: как вы считаете, чей проект Саакашвили? На чью мельницу он будет лить воду: демократов или республиканцев? Ведь не секрет, что США не просто борются за Украину, здесь еще сошлись интересы нынешнего президента — республиканца Дональда Трампа — и его возможного противника на предстоящих выборах — демократа Джо Байдена.

— Саакашвили сейчас льет воду на мельницу Трампа. Мишико выдворили из страны, когда Украиной управлял Порошенко. Затем Саакашвили приезжал на инаугурацию Трампа. Когда Зеленский пришел к власти, он первым делом снова впустил в страну бывшего президента Грузии и вернул ему украинское гражданство. На Украине сейчас царит настоящая политическая шизофрения. Ставки делаются и на Трампа, и на Байдена, чтобы не прогореть осенью, и возвращение Саакашвили во власть может стать очередным ходом в этой игре.