Политолог Межевич призвал Белоруссию обсуждать с Россией строительство БАЭС, а не гречку

В двусторонних отношениях между Россией и Белоруссией есть и более важные вопросы, чем торговый оборот гречки внутри Союзного государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так он прокомментировал новость о том, что Российская Федерация согласовала с Белоруссией поставки на ее рынки семи тысяч тонн гречихи и почти двух тысяч тонн риса. Незадолго до этого белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил Москву якобы в нежелании продавать Минску гречку. Межевич предположил, что подобные вопросы — это не совсем уровень главы государства.

«Складывается впечатление, что президента Белоруссии не всегда своевременно информируют по актуальным вопросам двусторонних отношений внутри Союзного государства, — считает политолог. — Эти тонны гречневой крупы и риса — такая мелочь в огромной массе всего происходящего между нашими странами, что, возможно, и не стоило бы главе белорусского государства лично озвучивать связанные с нею проблемы».

По словам эксперта, истинные причины того, зачем Лукашенко столь критически высказался о поставках гречихи в его страну из России, ему неизвестны. Ведь в Белоруссии нет дефицита ни в каких продуктах питания и нет скачка цен на них — за исключением, возможно, имбиря и лимона.

«Возможно, что Александр Григорьевич так поступает по нескольким причинам. Например, в Белоруссии в этом году должны пройти президентские выборы — и Лукашенко хочет выглядеть в глазах электората твердым политиком», — отметил собеседник ФАН.

Во-вторых, продолжил он, в стране, как и во всем остальном мире, бушует эпидемия коронавируса. Однако меры, которые принимаются Минском для победы над ней, несколько отличаются от аналогичных у белорусских соседей — Польши, Литвы, России и Украины.

«Это вызывает большие дискуссии в белорусском обществе, — заметил Межевич, — которые, несомненно, сильно влияют на внутреннюю и внешнюю политику государства».

Политолог обратил внимание на то, что продовольственные рынки России и Белоруссии весьма и весьма взаимосвязаны. Он выразил уверенность в том, что каждая страна — член Союзного государства в состоянии помочь своему соседу в случае, если у другого возникнут проблемы с тем или иным видом продуктов.