Двойник Бузовой потратила 3 млн рублей, чтобы получить внешность ведущей «Дома-2»

Москва, 22 апреля. Девушка-двойник поп-звезды Ольги Бузовой покоряет просторы Интернета. Чтобы получить популярность, как у своего кумира, она потратила крупную сумму денег.

Девушка приобрела известность на модной в последнее время платформе TikTok. Пользовательница под ником ne_buzova86 старается во всем походить на певицу и уже заплатила за пластические операции три миллиона рублей.

«Мои хорошие, всем привет! Как вы видите, у меня сисечки чуть побольше, чем у Олечки Бузовой и поэтому я буду делать операцию. Чтобы быть идентичной как Олечка. И не выделяться!» — поделилась девушка планами со своими подписчиками.

В погоне за внешностью Бузовой она уже изменила весь контур лица, форму носа и разрез глаз. Двойник не боится возможных осложнений от активного хирургического вмешательства, стремясь стать копией ведущей «Дома-2», передает Пятый канал.

Подписчики не одобряют действий девушки, отговаривая ее от столь маниакального желания походить на знаменитость.

«У нее явно нет индивидуальности, раз она себя переделала под Бузову», «Зачем?! Чтобы восхищаться кумиром, необязательно быть на него похожим…», «Хватит! Остановись! Не надо уродовать себя! Это же опасно!» — раскритиковали россиянку пользователи соцсети.

Однако уговоры фолловеров не останавливают псевдо-Бузову, недавно горячей фанатке певицы сделали коррекцию голосовых связок и кадыка, чтобы даже вокальные данные были максимально схожими.