Названы семь способов борьбы со стрессом в самоизоляции

Пандемия COVID-19 тревожит весь мир. Во время самоизоляции люди один на один остаются со своими страхами и переживаниями, а некоторые семьи — натыкаются на те подводные камни в отношениях, которых раньше и вовсе не было заметно. Все это провоцирует стресс. Почему он возникает, как проявляется и как с ним можно бороться? Семейный психолог, специалист по кризисной помощи Анастасия Ильина назвала семь способов борьбы со стрессом во время самоизоляции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В условиях самоизоляции люди сталкиваются с новым видом стресса, который ранее им был не знаком, отметила специалист. Перед тем, как с ним бороться, нужно подробнее разобраться, что же такое стресс.

«Это сочетание некоторых стрессоров, которые действуют на человека. Они могут быть как внешними, так и внутренними. Стрессоры, в свою очередь, запускают определенные реакции: нервные, физиологические. При сочетании этих компонентов проявляется стресс», —сказала Анастасия Ильина.

Гормоны, которые вырабатываются у человека при биологических стресс-реакциях, провоцируют человека на один из трех возможных вариантов поведения.

«Механизм стресса у человека примерно такой же, как у животных. Поэтому эти три варианта развития событий пришли из древнего мира. Первый — бежать. Если появилась опасность, логично от нее убегать. Второй вариант — нападать и защищать себя. Когда что-то происходит или кто-то представляет опасность, формой реакции будет нападение и отстаивание своих границ. Эти две реакции являются боле функциональными, поскольку позволяют переработаться стресс-реакциям за счет включения мышц, физической активности и эмоциональных процессов. Человек начинает действовать, прорабатываются стрессовые реакции, и цикл стресса завершается», — объяснила Анастасия Ильина.

Однако эти два сценария в условиях самоизоляции чаще всего неприменимы. Убежать не получится, потому что сейчас все сидят по домам. А нападать не на кого — человека окружают близкие и дорогие ему люди. В таких обстоятельствах наиболее вероятен третий тип реакции — замирание.

«Для человека он не очень полезен. Это временная остановка в стрессовой ситуации, когда замирают и тело, и психические процессы, и у нас нет возможности как-то отреагировать на то, что происходит внутри. Это своего рода ловушка: если мы застреваем в стрессе и не можем завершить его цикл, стресс-реакции, которые были выделены организмом, чтобы нас спасти, по сути, нас и убивают. Особенно это характерно для действия хронических стрессоров», — сказала Анастасия Ильина.

Семь способов борьбы со стрессом

Так что же нужно делать, чтобы завершить цикл стресса? Как разобраться с нашими стресс-реакциями и помочь себе? Специалист рекомендовала семь способов противодействия стрессу.

«Первое — обязательная физическая активность, хотя бы минимальная, 30 минут в день. Если можно прогуляться до магазина — прекрасно. Если можно сделать какие-то упражнения дома, зарядку — это было бы очень здорово», — посоветовала Анастасия Ильина.

Второе, на что нужно обратить внимание, — дыхание и дыхательные практики. Они помогают организму перерабатывать стресс-реакции.

«Если мы в день будем делать несколько дыхательных практик, сможем помочь своему организму справиться со стрессом. Самой простой дыхательной практикой является осознанное дыхание: когда мы на несколько минут обращаем внимание на дыхание и наблюдаем за этим процессом», — сказала психолог.

Третье, что нас выручит, — теплое общение. Речь идет даже о самом простом и поверхностном общении с коллегами или в социальных сетях. Можно написать теплый комментарий и получить комплимент в ответ — позитивное общение с людьми, с которыми не установлены близкие отношения, помогает организму справиться со стрессом. В этот момент мозг получает сигнал: все в порядке, опасность миновала, можно расслабиться.

Четвертый способ борьбы со стрессом — смех. Если есть возможность шутить и смотреть на ситуацию в юмористическом ключе, это заметно облегчит жизнь.

«Пятое — наши привязанности. Это больше про глубокие, партнерские отношения, когда у нас есть возможность говорить, просить поддержки, делиться сокровенным, что заметно помогает преодолевать стрессовые обстоятельства. Шестое — плач. Если интенсивность стресса достигает предела, то иногда лучше выделить время на то, чтобы можно было поплакать и проявить свои чувства, сказать о них», — отметила Анастасия Ильина.

Седьмой способ ­— творческое самовыражение. Если есть возможность заняться хобби и как-то проявить себя в креативной деятельности, — дерзайте, призвала психолог. Творческое самовыражение приносит яркие и положительные впечатления и переживания, которые тоже помогают снизить стресс.

Анастасия Ильина также рекомендовала прочесть книгу Эмили Нагоски «Выгорание». По ее словам, в ней можно найти хорошие рецепты борьбы со стрессом.