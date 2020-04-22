Эксперт заявил, что Зеленский назначением Саакашвили обеспечит себе головную боль

Москва, 22 апреля. Михаил Саакашвили в должности вице-премьера правительства Украины по реформам станет фактором дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко.

Он назвал это одной из самых серьезных ошибок украинского президента Владимира Зеленского. Константин Бондаренко напомнил об истеричном характере Саакашвили и выразил предположение, что тот «не сможет ужиться с Арсеном Аваковым, и это будет одним из факторов дестабилизации ситуации в Украине».

«Не надо также забывать, что Саакашвили всегда был близок к Демократической партии США, что вряд ли понравится в Вашингтоне, где еще не забыли, что Саакашвили был трудоустроен на работу в Украине по личной просьбе Джо Байдена», — заметил киевский политолог.

С его точки зрения, от этого назначения России «ни жарко ни холодно». Вице-премьеры имеют достаточно ограниченные возможности для влияния на ситуацию, пояснил Бондаренко, добавив, что «это не самый ключевой пост в правительстве».

«Но фактором, который будет раздражать Авакова, грузинское руководство и США, это является. Зачем эта головная боль Зеленскому — непонятно?», — резюмировал Бондаренко.

Напомним, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ. Работу для политика нашли в партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Возвращение Саакашвили в украинскую политику ничего хорошего для страны не предвещает, считает известная телеведущая Тина Канделаки.