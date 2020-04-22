Бузова рассказала Кудрявцевой, что не смогла забеременеть от Тарасова

Москва, 22 апреля. Певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова не исключила, что не может иметь детей. О своих переживаниях звезда рассказала во время прямого эфира с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Женщины обсуждали разные темы, в том числе затронули вопрос беременности. Бузова поинтересовалась у коллеги, как та решилась родить ребенка в столь зрелом возрасте. На что ведущая ответила, что она безумно хотела обзавестись детьми.

Звезда задала популярной исполнительнице встречный вопрос: «Когда у тебя-то? Ты-то готова?»

Артистка призналась, что сомневается, сможет ли она стать матерью, и поделилась с коллегой секретом. По ее словам, она никогда в жизни не была беременна, завести ребенка у нее также не получилось с футболистом Дмитрием Тарасовым, за которым она была замужем.

«Когда был еще брак, мы пытались, но не получалось по определенным причинам. Если сейчас это чудо произойдет, я бы родила», — сказала Бузова.

Кудрявцева поддержала певицу и пожелала ей забеременеть.

«Посылаю тебе: беременей, беременей, беременей», — сказала Кудрявцева.

Сейчас Ольга Бузова состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Пара начала встречаться около года назад. С 2012 по 2016 год певица была замужем за Тарасовым.