Эпидемиолог рассказал, что дети заразны коронавирусом дольше взрослых

Москва, 22 апреля. Дети могут оставаться источником коронавируса дольше взрослых и заражать окружающих, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.

«Есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции», — заявил эпидемиолог.

Кроме того, Горелов сообщил, что у детей вирус, уходя из верхних дыхательных путей, может продолжить выделяться с фекалиями. Эксперт не исключил фекально-оральный путь передачи заболевания.

По словам профессора, наиболее уязвимы перед коронавирусом дети от шести-семи лет. Но и у них заболевание протекает легче, чем у взрослых.

«Дети с сопутствующей патологией являются группой риска по неблагоприятным исходам коронавирусной инфекции», — добавил Горелов.

По данным на 22 апреля, в России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели. За последние сутки в РФ выявлено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.