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Бывший генерал ЛНА предупредил об угрозе наращивания ПНС контрабанды западнее Триполи

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Бывший генерал ЛНА предупредил об угрозе наращивания ПНС контрабанды западнее Триполи

Бенгази, 22 апреля. Прибрежные ливийские города, оккупированные на минувшей неделе террористическими группировками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в результате нападения на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара, могут поспособствовать увеличению оборота оружейной контрабанды. Об этом предупредил военный эксперт, бывший бригадный генерал Ливийской национальной армии (ЛНА) Шараф ад-Дин аль-Альвани.

По его словам, Сабрата, Сурман и еще несколько прибрежных населенных пунктов, находящихся на востоке от Триполи ближе к границе с Тунисом, оказались в крайне опасном положении после нападения незаконных вооруженных формирований ПНС в начале прошлой недели. Он отметил, что, помимо контрабанды оружия из Турции, эти территории, вполне вероятно, могут быть использованы для переброски сирийских террористов-наемников из Идлиба.

Бывший генерал ЛНА предупредил об угрозе наращивания ПНС контрабанды западнее Триполи

«Прибрежная полоса от Триполи до границ Туниса оказалась в руках этих ополченцев и их сообщников, принадлежащих к экстремистским группам. Это развитие событий облегчит их миссию по контрабанде оружия и наемников в Ливию», — обратил внимание западных журналистов аль-Альвани.

Кроме того, он считает, что в районах, оказавшихся в руках боевиков триполитанского режима Файеза Сарраджа, бандиты способны наладить торговлю людьми, а также заняться кражей полезных ископаемых для дальнейшей контрабанды за пределы страны. Эксперт добавил, что в городе Аз-Завия, находящемся восточнее Сабраты и Сурмана, расположено крупнейшее в Ливии предприятие по переработке нефти.

Бывший генерал ЛНА предупредил об угрозе наращивания ПНС контрабанды западнее Триполи

Напомним, Федеральное агентство новостей рассказывало об участии в нападении ПНС на несколько прибрежных ливийских городов западнее Триполи джихадистов из запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Так, официальный Twitter-аккаунт ЛНА опубликовал фотографии террористов-наемников из оккупированной Сабраты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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