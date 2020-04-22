Турция вооружает боевиков в Идлибе, продолжая уверять РФ и Иран в выполнении соглашений

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии. Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в режиме онлайн.

Несмотря на попытки Анкары создать видимость озабоченности решением проблемы терроризма в Идлибе, турецкая сторона продолжает нарушать все возможные договоренности, потворствуя боевикам на севере САР. Подробнее - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Встреча в онлайн-режиме

Министерская встреча глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу в «астанинском» формате по Сирии прошла по видеосвязи из-за ограничений, связанных с общемировой эпидемией коронавируса. Как сообщил турецкий министр в Twitter, стороны обсудили целый ряд проблем Сирии.

«Состоялась седьмая встреча министров иностранных дел (стран гарантов) астанинского процесса в режиме видеоконференции. Обсуждалась борьба с пандемией COVID-19 в контексте Сирии. Проанализированы последние события, особенно в Идлибе и к востоку от Евфрата, политический процесс, гуманитарная ситуация и возвращение беженцев», – написал Чавушоглу.

Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. #Suriye bağlamında #KOVID19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum&sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2020

По информации пресс-службы МИД Ирана, стороны также подтвердили проведение следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в Астанинском формате на иранской территории.

Провокации протурецких боевиков

Хоть Анкара и продолжает выражать приверженность договоренностям на дипломатическом уровне, на деле же турки стремительно оккупируют Идлиб. Вместо того, чтобы размежевать боевиков и вооруженную оппозицию, как было условлено, Турция снабжает бандформирования оружием и предоставляет им убежища на наблюдательных пунктах. Последние на севере САР появляются в поразительной частотой. К настоящему моменту ВС Турции возвели в Идлибе 57 наблюдательных пунктов.

Протурецкие террористы, тем временем, игнорируют установленный чуть менее двух месяцев назад режим прекращения огня. Они не прекращают провоцировать Сирийскую арабскую армию (САА), предпринимая постоянные вылазки, и нападать на местное население.

Спонсируемые Анкарой боевики отказались соблюдать режим прекращения огня, введенный в Идлибской зоне деэскалации по условиям российско-турецкого соглашения от 5 марта. Практически ежедневно с линии фронта поступают сообщения о стычках САА с боевиками связанных с экстремистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; коалиция вокруг запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусры»1) формирований.

Так, накануне артиллерия сирийской армии открыла огонь по военным объектам террористов на окраине населенного пункта Аль-Фатира к западу от Маарет ан-Нумана в качестве ответа на очередную вооруженную вылазку бандгрупп. Днем ранее боевики провоцировали столкновения на линии разграничения с правительственными войсками.

Тщательная подготовка боевиков

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов заявил, что Турция довольно хорошо готовит террористов, которые вскоре выходят на передовую для нападений на САА и мирных граждан, которых защищает правительственная армия. В беседе с корреспондентом ФАН он подчеркнул, что благодаря поддержке Анкары бандформирования в Идлибе теперь чувствуют себя довольно уверенно.

«Если бы турецкий «султан» Эрдоган не покровительствовал боевикам, то с ними давно справились бы. Раньше покровитель с боевиками свои связи скрывал, а сейчас практически открыто их поддерживает. Боевики не просто получали от турков помощь, но еще у них и обучались. Турция делает это для того, чтобы придти к власти в Идлибе. Иначе ничем это не объяснить. Благодаря покровительству Турции боевики чувствуют над регионом полный контроль и поддержку. Это означает, что они готовились хорошо», — заметил собеседник агентства.

1 Организация запрещена на территории РФ.