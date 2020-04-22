ВЭБ стал основным владельцем футбольного клуба ЦСКА

Москва, 22 апреля. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ стала основным владельцем футбольного клуба ЦСКА. Сделка по покупке 77,63% акций армейцев была проведена в рамках конвертации долга клуба, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба», — сообщили в компании.

Кроме того, был сформирован новый совет директоров футбольного клуба. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ — член наблюдательного совета ВЭБ.РФ, помощник президента России Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ.РФ по городской экономике, генеральный директор ООО «Новые городские проекты» Александр Плутник. Также в совет директоров попали директор ЦСКА Евгений Гинер, генеральный директор клуба Роман Бабаев и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Гинер, комментируя завершение сделки, отметил, что теперь клуб сможет сосредоточиться на спортивных результатах. Он также выразил уверенность, что клуб, имея преданных болельщиков и такого надежного партнера, в скором времени вернет себе лидирующую позицию в российском футболе.