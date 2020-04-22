Сирия, 22 апреля. Союзники Турции подозреваются в убийстве 80-летней женщины в Африне. Патруль SDF**** подвергся обстрелу неизвестных у города Дарнидж в Дейр-эз-Зоре. Совместное патрулирование Турции и РФ прошло в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с террористами на западе Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на курдских боевиков в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Протурецкие силы: подозреваются в убийстве пожилой женщины в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелу неизвестных у города Дарнидж в Дейр-эз-Зоре.

Российская военная полиция: совместно с турецкими солдатами патрулировала территории на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Возобновились столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками на западе Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (S_vivat), террористы обстреляли позиции САА и ополченческих отрядов на линии разграничения сил. В свою очередь правительственные войска нанесли ответные удары по расположениям радикалов в окрестностях поселения Кафр-Таль. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем в деревне Хайкая в Африне было обнаружено тело убитой пожилой женщины. Согласно информации Twitter-канала (mohammed_habesh), 80-летняя Фатима Кана была найдена мертвой в собственном доме со следами удушения на шее и побоев на теле. Предполагается, что к ее убийству имеют отношение боевики протурецких бандгрупп, в оккупации которых находится территория кантона. Как известно, они не раз терроризировали коренных жителей Африна, чтобы заполучить их дома с целью последующей перепродажи.

Провинция Дейр-эз-Зор

Патруль «Демократических сил Сирии»**** (SDF) подвергся атаке неизвестных к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Интернет-портал Masar Press Agency передает, что курдские боевики попали под обстрел неподалеку от города Дарнидж. О последствиях нападения пока ничего неизвестно. По предварительным данным, налетчики принадлежали к числу террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Между тем джихадисты ИГ1 заявили о своей ответственности за подрыв автомобиля «демократических сил» в городе Аль-Бусейра. Информация об этом была опубликована Twitter-каналом (EsiscTeam). Подробности вылазки не оглашаются.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба продолжаются перестрелки на линии соприкосновения правительственных войск и незаконных бандгрупп, действующих при поддержке террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что противники обмениваются ударами в горном районе Аз-Завия. Ответным обстрелам Сирийской арабской армии (САА) подверглись укрепрайоны боевиков на подступах к населенным пунктам Аль-Бара и Кансафра. Для выявления местоположения позиций террористов САА задействует разведывательные беспилотники. Напомним, ХТШ отказалась признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых в зоне деэскалации Идлиб был введен режим тишины.

Провинция Хасака

В Хасаке вновь состоялось совместное патрулирование Турции и РФ. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), конвой российской военной полиции и турецкой армии выдвинулся из населенного пункта Ширк западнее Ад-Дербасии и проследовал в сторону города Абу-Расин. Напомним, накануне объединенные силы обследовали местность в районе деревни Дейр-Гусн.

Совместное патрулирование на севере САР является одним из условий российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября, который был сформирован по итогам встречи между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

1 Организация запрещена на территории РФ.