Москва, 22 апреля. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Воронежской области Александру Гусеву проработать вопрос о строительстве в регионе быстровозводимого инфекционного центра.

Президент провел совещание с участием главы Воронежской области в режиме видеоконференции. Губернатор доложил главе государства о планах по строительству областной инфекционной больницы, однако Путин предложил проработать вопрос строительства быстровозводимого инфекционного центра при содействии Минобороны РФ. Президент позвонил одновременно главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и главе Минздрава Михаилу Мурашко, чтобы обсудить данный вопрос.

«Согласуйте вместе с губернатором и с Минобороны строительство в Воронеже быстровозводимого корпуса для лечения людей, которые столкнулись с инфекционными заболеваниями. Это востребовано сейчас», — обратился Путин к главе Минздрава РФ.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 177 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, 513 человек умерли. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.