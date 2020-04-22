«Яндекс» объявил о запуске собственного мессенджера

Москва, 22 апреля. Российская интернет-компания «Яндекс» объявила о запуске собственного мессенджера, который будет доступен как для компьютеров, так и для мобильных устройств на базе iOS и Android.

Как и большинство мессенджеров, программа «Яндекса» сможет отправлять текстовые сообщения, делать аудио- и видеозвонки. От конкурентов «убийцу Telegram» выгодно отличает уникальная функция расшифровки текста, которой пока нет ни у кого.

«С помощью разработанной в «Яндексе» технологии распознавания речи SpeechKit голосовые сообщения на лету превращаются в текст, чтобы их можно было и послушать, и прочитать», — пояснили в компании.

Отметим, что новый мессенджер будет встроен в экосистему «Яндекса». Для того, чтобы запустить программу на компьютере, не нужно будет скачивать отдельный софт. Она по умолчанию встроена в «Яндекс. Браузер», а также может быть запущена напрямую с главной страницы «Яндекса».

Таким образом, новый мессенджер может стать альтернативой Telegram — популярной программы, разработанной основателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым, которая официально запрещена в России. Из-за отказа предоставлять российским правоохранительным органам ключи шифрования суд принял решение заблокировать мессенджер в РФ.