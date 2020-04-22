Враги Сирии запустили фейки про Башара Асада

В Кремле негативно относятся к фейковым публикациям, очерняющим Сирию и ее руководство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Распространение ложной информации, вне зависимости от тематики — «очень плохая, негативная практика», заявил он.

«Когда речь идет о публикации действительно ложной информации, это никоим образом не поднимает реноме изданий, а, наоборот, уничтожает их реноме и опускает их на мусорный уровень», — подчеркнул представитель президента.

Фейки являются важнейшим оружием в войне, развязанной против Сирии США, Турцией и Саудовской Аравией. Излюбленной мишенью для СМИ на Западе и в арабском мире является президент Башар Асад. С начала «арабской весны» заинтересованные стороны прикладывают огромные усилия, чтобы выставить Асада жестоким и авторитарным диктатором, который беспощадно истребляет сторонников оппозиции и притесняет сирийский народ, чтобы удержаться у власти.

«Кровожадный Асад»

Фейки о «кровожадности Асада» и его военных активно использует сирийская оппозиция. Так, издание Orient News (дубайское СМИ, основанное бежавшим из Сирии оппозиционным олигархом Гасаном Абудом) сочинило фейк о сирийском офицере Джихаде Баракате, который в Facebook якобы требовал истреблять жителей провинции Даръа (в первую очередь стариков и детей) в отместку за покушения на правительственных чиновников, военных и ополченцев. Чтобы «намек» был понятнее, родиной «сетевого офицера» назвали Кардаху — город, где родился Башар Асад.

Кровожадному офицеру, который «вещает от имени семьи Асадов», сочинили целую биографию — якобы он «защитил докторскую диссертацию в сирийско-российских отношениях», и она якобы была «напечатана в книге, на обложке которой изображен Асад, пожимающий руку Путину». При этом имя офицера (якобы истового сторонника правящей партии «Баас») переводится как «Благословенный джихад».

Асад и баснословно дорогая картина

Большое внимание авторы фейков уделяют несметным богатствам, которые якобы принадлежат семейству Асадов в Сирии и за рубежом. Чтобы обвинить президента Сирии в коррумпированности, арабские СМИ пустили слух, что он это он приобрел на лондонском аукционе Sotheby’s картину известного современного художника за 29 млн долларов «для одного из многочисленных особняков своей жены Асмы».

Эти слухи были подхвачены рядом российских СМИ. Стоит ли говорить о том, что никаких доказательств того, что картина с Sotheby’s как-то попала к Асаду, не приводилось. Также остаются неизвестными адреса «многочисленных» особняков Асмы Асад.

Асад и коронавирус

Пандемия коронавируса дала новые поводы для фейков. По мнению Orient News, режим самоизоляции введен Асадом, чтобы «ограничить свободу населения и сломить сирийскую оппозицию». Журналисты предпочли забыть о том, что сейчас ограничения, необходимые для борьбы с эпидемией, действуют в большинстве стран мира — в том числе и в Эмиратах.

Также дубайское издание обвинило правительство Сирии в «захвате контроля» над такой продукцией, как антисептики и медицинские маски. Власти в Дамаске вовремя среагировали, чтобы не допустить кризисных ситуаций и спекуляций гигиеническими товарами, которые происходили даже в тех странах, где эпидемия коронавируса еще не успела начаться. Однако «подготовленному» читателю оппозиционные СМИ представляют картину как «передел медицинского рынка», осуществляемый под контролем лично Асада.

Базирующееся в Турции оппозиционное издание Enab Baladi (выпускается анонимным коллективом и не раскрывает источники финансирования) пошло напролом. Журналисты обвинили «врачей, работающих на Асада» (то есть работающих в Национальном госпитале в городе Камышлы) в «распространении коронавируса» на северо-западе Сирии.

По версии турецкого издания, руководство государственной клиники «умышленно утаило» (видимо, Асад приказал) появление заболевших коронавирусом в городе. Причем по версии Enab Baladi в распространении болезни виновато не руководство самопровозглашенной курдской автономии (которое само признало, что не способно вести эффективную борьбу с распространением коронавируса) и не проамериканские курдские боевики, управляющие лагерями беженцев во всем регионе (лишенные элементарных удобств беженцы стали настоящим «вирусным резервуаром»), а правительство в Дамаске, которое ввело комендантский час, карантин и прочие меры для предотвращения распространения болезни.

Это лишь некоторые из бесчисленного количества фейков о руководстве Сирии, которые циркулируют в арабском сегменте Интернета. Враждебные Асаду СМИ рассказывают и о «эпидемии самоубийств на подконтрольных Дамаску территориях», и о «художниках и актерах, которых заставили просить США снять санкции».

Турецкий след

Источники Федерального агентства новостей по ряду признаков заявили, что появление потока фейков о руководстве Сирии и президенте Башаре Асаде было организовано Национальной разведывательной организацией (MIT) Турции.

Анкара долгое время является самым жестким и последовательным противником Сирии и лично президента Башара Асада. На данный момент значительная часть сирийской территории оккупирована турецкими войсками, власти Турции создают уже третью армию из боевиков оппозиции и джихадистов для противостояния правительственным войскам.

Турецкая разведка плотно сотрудничает со всеми платформами сирийской оппозиции (особо покровительствуя родственным туркоманам и «Временному правительству Сирии» во главе с Абдуррахманом Мустафой). Для свержения Асада турки готовы работать с полевыми командирами суннитских террористических группировок в Сирии (в том числе внесенных в Турции в список запрещенных террористических организаций). Близость с политической оппозицией Сирии позволяет эффективно «вбрасывать» турецкие материалы в оппозиционные СМИ.

Атаки в информационном пространстве являются одним из базовых направлений стратегического воздействия на противника. Главной целью руководства Турции остается свержение президента Башара Асада, аннексия и демографическое преобразование значительной части северной Сирии (Идлиба, Африна, северной части провинций Ракка и Хасака) и водворение на остальной территории Сирии марионеточного суннитского правительства, которое оставалось бы клиентом Анкары. Для такой цели применяются все средства — от лжи в Интернете до вооруженных интервенций.

В ходе информационной атаки на Башара Асада под удар попал сайт Федерального агентства новостей — портал был взломан неизвестными хакерами, которое разместили фейковые новости, порочащие президента Сирии.