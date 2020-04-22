В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения СOVID-19 через предметы

Москва, 22 апреля. Заявления немецких ученых о том, что частицы коронавируса на предметах незаразны, являются преждевременными, ведь никаких доказательств этого пока нет, заявили в Роспотребнадзоре.

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Вершининой, применять определение «нежизнеспособные» по отношению к вирусам в принципе неправильно.

Специалист пояснила, что вирусы по сути своей занимают пограничное положение между живым и неживым миром, и как живой организм тот же COVID-19 может вести себя только внутри живой клетки, когда начинает использовать ее ресурсы для собственного размножения.

«Пока не доказано, что в организме вирус не оживет и не начнет размножаться», — цитирует ее РИА Новости.

Напомним, главный вывод, который сделали ранее врачи из Германии, заключается в том, что сейчас люди придают слишком большое значение дезинфекции предметов и поверхностей, на которых может находиться SARS-Cov-2, хотя опасность заражения таким путем преувеличена.

Свое исследование ученые провели в муниципалитете Хайнсберг, который прозвали «немецкой Уханью» из-за большого количества заразившихся коронавирусной инфекцией. Они досконально обследовали дом одной из семей, члены которой заболели COVID-19, и после этого выяснили, что жизнеспособного вируса в жилье этих людей не было даже на дверных ручках или шерсти домашних животных. Таким образом, по их мнению, воздушно-капельный путь вероятнее всего является единственным путем заражения, отмечает KP.RU.