NCDC заявил о восьми новых случаях коронавируса в Ливии

В Ливии выявили еще восемь новых положительных случаев коронавируса. Об этом сообщает издание Libya herald.

Национальный центр контроля заболеваний Ливии (NCDC) объявил о восьми положительных тестах на COVID-19 среди ливийцев. Сообщается, что все они контактировали с заболевшими ранее. Всего было проверено 83 образца, 75 из них оказались отрицательными.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило сообщение официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада Мисмари. Он акцентировал внимание на том, что все случаи заболевания COVID-19 — привозные.

Напомним, Турция продолжает снабжать так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии наемниками из сирийского Идлиба, перебрасывая их в Триполи через Стамбул вопреки угрозе распространения пандемии. В то же время почти все страны мира закрыли авиасообщение и прекратили пассажирские перевозки.

Основными «пунктами приема» иностранных боевиков в Ливии являются Триполи и Мисурата — следовательно, именно эти города являются очагом распространения коронавируса в стране. В связи с этим соседствующие с Мисуратой регионы прекратили транспортное сообщение с городом.

Отметим, первый случай заражения COVID-19 в Ливии был выявлен 24 марта.