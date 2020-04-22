Доктор Мясников объяснил, почему коронавирус особенно опасен для пожилых

Москва, 22 апреля. Коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей из-за ослабления иммунной системы с возрастом и наличия хронических заболеваний. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, тяжелые формы коронавируса у пожилых людей связаны с активной реакцией организма на инфекцию. Он также добавил, что у больных коронавирусом в организме возникает цитокиновый шторм, который является реакцией иммунной системы. При этом данная реакция может вызвать смерть пациента.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты обнаружили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавируса погибло более 177 тысяч человек.

В России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения, 513 человек умерли. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.