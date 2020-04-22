Депутат Марченко рассказал, как бороться с двойными стандартами YouTube и Facebook

Санкт-Петербург, 22 апреля. Американская политика двойных стандартов приводит к цензуре и массовым блокировкам в YouTube, Facebook и других сервисах, заявил депутат Госдумы Евгений Марченко в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«США показывают политику двойных стандартов, призывают к свободе слова и соблюдению прав человека, но при этом сами давят свободу слову и права человека. Они делают все в своих политических интересах, действуют нагло, ни на кого не смотрят и ничего не стесняются», — заявил Марченко.

Депутат считает, что российские власти должны принять меры для недопущения дальнейшего притеснения со стороны американских гигантов. Марченко добавил, что необходимо обязать компании соблюдать российское законодательство. При этом ситуацию со штрафами парламентарий назвал смешной.

«Мне смешно самому, что Роскомнадзор повышает штрафы до 5 тысяч рублей. Нужно поднимать штрафы до рыночных параметров, чтобы компании, имеющие многомиллиардную прибыль, платили соответствующие штрафы», — объяснил Марченко.

Парламентарий также обратил внимание на либеральное российское законодательство в отношении иноагентов. Марченко считает, что РФ необходимо защищать свой суверенитет и медийное пространство.

Участие в онлайн-конференции также принял блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков. Он отметил, что популярные блогеры в Facebook и YouTube вынуждены работать с оглядкой на интересы американских хозяев сервисов под страхом блокировки.