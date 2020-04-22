Зеленский сообщил о решении ЕС выделить Украине 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-19

Киев, 22 апреля. Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине 1,2 миллиарда евро для поддержки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает офис президента страны Владимира Зеленского.

Национальный лидер назвал финансирование Евросоюза «беспрецедентной по объему макрофинансовой помощью».

«Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19», — заявил Зеленский.

Он считает, что решение Еврокомиссии свидетельствует о проявлении солидарности в нестабильные моменты и верном следовании Украиной курса на евроинтеграцию.

Кроме того, в сообщении указывается, что помощь Евросоюза позволит поддерживать макроэкономическую стабильность Украины и реализовать меры против коронавируса.

Решение Еврокомиссии должно получить одобрение Европарламента и Совета ЕС.

«Как только это произойдет, первый транш может быть выделен максимально быстро без дополнительных условий», — отмечается в сообщении.

Условием для предоставления второго транша является выполнение Киевом «согласованного с ЕС перечня индикаторов» в конце 2020 — первой половине 2021 года.

По последним данным, на Украине зарегистрировано более 6,5 тысячи больных коронавирусом нового типа. Выздороветь смогли свыше 400 пациентов, 174 умерли.