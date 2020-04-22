Миронов предложил экстраординарные меры поддержки нефтяной отрасли

Москва, 22 апреля. Во время эпидемии COVID-19 необходимо снизить цены на нефть и бензин в России и изменить налогообложение нефтяной отрасли. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я поднял вопрос о формировании внутренней цены на бензин, поскольку демпфирующий механизм, регулирующий цену, подходит только для мирного времени. Сейчас нужны экстраординарные меры, нужно выйти из этого соглашения на 2-3 месяца», — сказал депутат по итогам видеоконференции с министром энергетики Александром Новаком.

Миронов пояснил, что Новак выступил против такого предложения.

«Он мне сказал: «Как мы потом будем снова повышать?» Сказал: «Я лично против, но, если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение»… То есть он понял, что я буду обращаться к президенту с этим вопросом, и тогда он готов подключаться», — сказал парламентарий.

По словам Миронова, министр также рассказал, что спрос на бензин в России снизился на 50 процентов, на дизельное топливо — на 30 процентов, на авиационное топливо — на 60 процентов.

Политик отметил, что справороссы настаивали на встрече с главой Минэнерго, чтобы заявить свою позицию в связи с ситуацией с ценами на бензин, которые, несмотря на обвал на мировых рынках, в России остаются на высоком уровне.

«Я не согласен с Александром Валентиновичем [Новаком], что резкое снижение спроса на нефтепродукты в стране — исключительно следствие пандемии коронавируса. У автовладельцев, у бизнеса просто нет денег на бензин. Их срочно нужно поддержать», — сказал он.

Напомним, что договоренность о проведении видеоконференции с министром энергетики была достигнута 7 апреля на встрече фракции «Справедливая Россия» с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.