Путин призвал сделать все, чтобы россияне чувствовали себя спокойно в условиях пандемии

Москва, 22 апреля. Люди должны чувствовать, что им окажут своевременную медпомощь в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент России Владимир Путин.

Во время встречи в онлайн-формате с главой Воронежской области Александром Гусевым глава российского государства выразил надежду на то, что все планы по созданию дополнительных коек будут реализованы.

«Люди должны чувствовать, понимать, что медицинская составляющая, которая зависит от власти, она будет обеспечена, и люди могут чувствовать себя спокойно, уверенно, <…> им всегда будет оказана своевременная и полноценная помощь», — подчеркнул Путин.

Российский президент рассчитывает, что регион доведет все планы до конца.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день.

В частности, все семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет, для граждан, чей доход сократился более чем на 30%, предусмотрены кредитные каникулы, введены налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. Также правительство готовит новые пакеты мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.