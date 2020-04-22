Врач рассказал о природе происхождения коронавируса

Москва, 22 апреля. Спровоцировавший мировую пандемию коронавирус имеет естественное происхождение, однако его вспышка в Китае не является случайностью. Такое мнение высказал в среду известный вирусолог и доктор медицинских наук Николай Малышев.

Специалист обратил внимание на то, что многие эпидемии берут начало в азиатском регионе. До коронавируса из Китая пришел возбудитель свиного гриппа, до него — возбудитель птичьего гриппа, а до него — возбудитель атипичной пневмонии.

Такое вирусное «изобилие» Юго-Восточной Азии Малышев объяснил богатством фауны, поскольку, прежде чем стать опасными для человека, вирусы мутируют в животных. В частности, коронавирус встречается у больших кошек (львы, тигры, пантеры) и у летучих мышей. Последние на сегодняшний день считаются главными кандидатами на звание источника распространения коронавируса. Эту догадку подтверждает тот факт, что летучие мыши являются элементом китайской кухни.

«Где-то до 80% в геноме летучей мыши имеются гены, которые похожи на гены того коронавируса, который устраивает это безобразие», — отметил врач, выступая в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

Напомним, что ранее США обвинили Китай в том, что коронавирус был искусственно разработан в уханьском институте, после чего из-за халатности сотрудников учреждения вырвался на волю. Пекин все обвинения отрицает, утверждая, что коронавирус — это стихийное бедствие, которое ударило по всем странам.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.