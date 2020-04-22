Ученые предложили использовать метод лечения рака для лечения COVID-19

Москва, 22 апреля. Сингапурские ученые предложили использовать метод иммунотерапии для борьбы с коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.

Метод иммунотерапии основан на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который успешно применяется при лечении онкологических заболеваний. Ученые из Медицинской школы Duke-NUS считают, что этот метод, который используется при лечении ряда инфекционных заболеваний, например, гепатита B, поможет пациентам с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Доктора Энтони Таното Тан подтвердил, что этот метод используется для лечения раковых больных, «когда лимфоциты пациентов перенаправляются для обнаружения и уничтожения раковых клеток». Но «потенциал против инфекционных заболеваний и специфических вирусов еще не изучен», добавил он.

Ученые провели исследование и выяснили, что Т-клетки можно «перепрограммировать» и нацелить на коронавирус, ответственный за SARS.

«Наша команда продолжает изучать потенциал иммунотерапии Т-клеток CAR/TCR для борьбы с вирусом, вызывающим COVID-19, и защиты пациентов с его симптомами», — подчеркнул профессор Антонио Бертолетти.

Напомним, китайские врачи выяснили, что у зараженных коронавирусной инфекцией людей может почернеть кожа. Эксперты считают, что причина заключается в том, что в организме человека, зараженного инфекцией, происходит гормональный дисбаланс, который вызывается повреждением печени.