Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 22 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегами из Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии.

Переговоры в «астанинском» формате по Сирии прошли в среду в режиме онлайн из-за коронавируса. Дипломаты обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Сирии.

«Обсуждалась борьба с пандемией COVID-19 в контексте Сирии. Проанализированы последние события, особенно в Идлибе и к востоку от Евфрата, политический процесс, гуманитарная ситуация и возвращение беженцев», — сообщил турецкий министр в Twitter.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя — новый тип коронавируса — и в середине марта назвали ситуацию с инфекцией пандемией.

Ранее Лавров раскритиковал США за нежелание ослабить санкционные давление на другие страны, несмотря на сложную обстановку в мире. Односторонние санкции в обход СБ ООН наносят большой ущерб Сирии, КНДР в условиях пандемии коронавируса.