Самоизоляция не помешала сезонному вылову корюшки из Финского залива. ФАН-ТВ

По словам членов рыболовецкого колхоза «Лигово», в сутки вес улова только с одной лодки может достигать 1,5 тонны.

«Все-таки то, что не было льда, здесь не могли ловить сетевики, которые ловят крупную корюшку. В наших орудиях лова превалирует не крупная корюшка, а смесь, все подряд. И за последние годы, и в этом году мы видим, что популяция корюшки стала мелкой», — рассказывает заместитель председателя колхоза Дмитрий Бондарюк.

Корюшка в больших количествах проходит весной через Неву и Балтийское море, поэтому уже успела стать одним из символов Северной столицы.

В Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга рассказали, что уже определен список мест, где будет производиться вылов рыбы, а также места, где можно будет приобрести корюшку до 31 мая включительно.

Ежегодно в последний месяц весны в Санкт-Петербурге устраивают праздник корюшки. Однако, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, праздник был отменен.